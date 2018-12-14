مؤشر دبي يعود للمربع الأخضر في أسبوع بدعم «القيادية»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي المالي، ما يناهز 1.6 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية في أول مكاسب أسبوعية، بعد تراجع 4 أسابيع متتالية لتصل رسملتها السوقية إلى 348.7 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والاستثمار.

وارتفعت غالبية الأسهم القيادية ومن بينها «إعمار العقارية» بنسبة 1.9%، و«أرابتك» 3.13 %، و«إعمار مولز» 2.9%، و«دبي للاستثمار» 7.3%، ودبي الإسلامي 0.19%. وقال وسطاء إن سوق دبي نجح في تحويل دفته نحو الصعود خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما كثفت المؤسسات مشترياتها في الأسهم مع وصولها إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة، وهو ما عزز من وتيرة صعود القياديات خصوصاً في قطاع العقار.

وارتفع مؤشر دبي 0.73% عند 2599.05 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع العقار 1.36% والاستثمار 4.9% في مقابل تراجع البنوك 0.61%. وبلغت سيولة السوق نحو 1.27 مليار درهم بعد التداول على 1.4 مليار سهم من خلال أكثر من 15.5 ألف صفقة منفذة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» وصل صافي الاستثمار المؤسسي في سوق دبي في أسبوع نحو 82.8 مليون درهم محصلة شراء، حيث بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 786.79 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 704.01 ملايين.

وهبط سوق أبوظبي 0.31% عند 4861.54 نقطة مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» 0.28% و«طاقة» 3.9% و«دانة غاز» 4.3%.