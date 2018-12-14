الإمارات الثالثة عالمياً في عدد ناطحات السحاب

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد المباني الشاهقة (ناطحات السحاب) التي أنجزت في 2018 بعد كل من الصين والولايات المتحدة، حيث سجلت 10 مبانٍ منجزة مما يزيد ارتفاعها عن 200 متر، متفوقة على ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، وفقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

وفي الوقت نفسه حافظت دبي على سجلها القياسي العالمي، حيث حلّت في المركز الثاني عالمياً في قائمة المدن التي أكملت أكبر عدد من المباني في العالم التي يبلغ ارتفاعها 200 متر في2018 بعد مدينة شنتشن الصينية، بإكمالها 10 مبانٍ، تلاها كل من بكين ونيويورك سيتي وشنيانغ في المركز الثالث برصيد 8 مبانٍ لكل منها، فيما حلّت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في عدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها عن 150 متراً.

وقال تقرير صادر عن المجلس إن دبي تحتضن 190 مبنى منجزاً يزيد ارتفاعها عن 150 متراً، إضافة إلى 41 مبنى قيد الإنجاز، أما عدد المباني التي يزيد ارتفاعها عن 300 متر، فيبلغ 22 مبنى علاوة على 11 مبنى قيد الإنجاز.

وأضاف: «كان أداء الشرق الأوسط أفضل في 2018 من ٢٠١٧، مسجلاً 13 إنجازاً، مقابل تسعة إنجازات للمنطقة في 2017، ممثلة 9% من المجموع العالمي، وتفوقت دبي على وجه الخصوص على إنجازاتها الثلاثة في عام 2017، باستكمال 10 مبانٍ في 2018، ما وضعها في المركز الثاني في عدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها عن 200 متر».

وكان ستة من تلك المباني جزءاً من واحد من مشروعين متعددي الأبراج، أربعة منها أبراج داماك تاورز من باراماونت، واثنان جزء من مشروع «إعمار العقارية» العنوان رزيدنس فاونتن فيوز.

وتابع التقرير: «على الرغم من أن العدد الإجمالي للمباني المنجزة في ٢٠١٨ والتي يزيد ارتفاعها عن200 متر استقر عند 143 مبنى، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 147 مرة في 2017، ويصل عدد المباني بارتفاع 200 متر في العالم 1478، أي بزيادة قدرها 141% مقارنة بـ 614 عام 2010. وقد سجل العام 18 مبنى شاهق الارتفاع، بارتفاع 300 متر أو أكثر، أي أكثر من أي عام سابق».