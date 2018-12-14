«موانئ دبي» تتوسع في العين السخنة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة الاقتصادية اتفاقية شراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية قريباً، لإنشاء شركة لتطوير 45 كيلومتراً مربعاً بالمنطقة الصناعية في العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الدراسات والمباحثات الفنية الخاصة بمشروع السخنة العالمي، بعد تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروع، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وأكد مميش، اهتمام قيادات الدولتين في مصر والإمارات ودعمهم لهذا المشروع الضخم الذي يجعل من منطقة السخنة مركزاً لوجستياً عالمياً، ويحقق رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء عدد من المشروعات في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.