118 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 11 شهراً بنمو 2.5 %

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2.5% ليصل إلى 117.94 مليون مسافر، مقارنة مع 115.07 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني. وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في نوفمبر نحو 9.9 ملايين مسافر.

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات مركز الشيخ زايد للملاحة التابع للهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة بلغ 769.5 ألف حركة جوية خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، منها 68902 حركة جوية في نوفمبر، بمتوسط 2297 حركة يومياً. وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.3 ملايين مسافر في شهر أغسطس 2018.