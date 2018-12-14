«نون» تحتفل بمرور عام على بدء عملياتها في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «نون»، السوق الرقمية التي انطلقت من الشرق الأوسط، بذكرى مرور عام على إطلاق عملياتها في السعودية والإمارات لتمنح المتسوقين أفضل التجارب في عالم التجارة الإلكترونية.

وباعتبارها أول منصة مستقلة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، شهدت «نون» على مدار العام الماضي نمواً مطرداً لتصبح وجهة مألوفة للتسوق الإلكتروني في المنطقة بتركيزها على مواكبة متطلبات العملاء وتجار التجزئة على حد سواء.

وتم تطوير «نون» بالاستناد إلى معارف وخبرات المواهب المحلية الشابة لمواكبة متطلبات التسوق وأساليب الحياة العصرية للعملاء في المنطقة، ويقترن ذلك مع امتلاكها قدرات لوجستية عالية الكفاءة تم تطويرها محلياً لضمان سرعة وموثوقية تسليم المشتريات.

وقال محمد العبار، مؤسس «نون»: «نحن مدينون لعملائنا في المنطقة بتأسيس شركة عالمية المستوى استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحمل لواء التميز في تجارب التسوق الإلكتروني المبتكرة لأن العملاء والمنطقة يستحقان الأفضل. لقد حققنا الكثير في عامنا الأول، واستطعنا كسب ثقة العملاء لنصبح منصة التجارة الإلكترونية المفضلة في المنطقة».

وشهدت «نون» العام الماضي نمواً سريعاً محققةً العديد من الإنجازات المهمة، وقد تعاونت مع مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والتجار والمشاريع الناشئة لمساعدتهم على زيادة حصتهم في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة. ويمكن للشركات المحلية من جميع أنحاء المنطقة استخدام «نون» لتكون منصتها الرقمية ومزودها المعتمد للخدمات اللوجستية.