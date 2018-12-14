مطارات أبوظبي تطلق حملة «أسبوع السلامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مطارات أبوظبي حملة «أسبوع السلامة» التوعوية، التي تهدف إلى رفع درجة وعي موظفي الشركة وشركائها حول الإجراءات ومعايير السلامة المتبعة في قطاع الطيران. تتضمن الحملة العديد من الفعاليات التي صممت خصيصاً لتعزيز ثقافة السلامة، والصحة المهنية، والحماية ضد المخاطر ضمن بيئة العمل، في القطاع.

وتخللت الحملة جولة لالتقاط حطام الأجسام الغريبة، والتي شارك خلالها عدد من المسؤولين التنفيذيين إلى جانب موظفيها وشركائها، حيث قاموا بتمشيط المدرج الخاص بمطار أبوظبي الدولي سيراً على الأقدام لجمع أية أجسامٍ غريبة تصادفهم وقد تشكّل خطراً على الطائرات.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أطلقتها الشركة إقامة معارض وندوات توعوية في خيمة خاصة نصبت في الجانب الجوي للمطار، استهدفت موظفي الشركة وشركاءها، تعرفوا خلالها على معايير الحفاظ على السلامة وكيفية التعامل مع البضائع الخطرة، والحد من الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة مسارات هبوط وإقلاع الطائرات، ودور المنظمين في تعزيز مستويات السلامة.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «تحرص مطارات أبوظبي على تعزيز التزاماتها بضمان سلامة وصحة وراحة جميع الموظفين والشركاء والمسافرين، ونهدف من خلال الفعالية إلى تعزيز وترسيخ ثقافة السلامة في مطاراتنا، وتشجيع موظفينا على تحديد أولويات سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي المطار».

وأضاف: «تعمل الشركة على تعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتوعية الموظفين بشكلٍ منتظم حول إدارة المخاطر وأفضل الممارسات التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم باعتبارها عنصراً أساسياً للحفاظ على السلامة التشغيلية للمطارات، وبما يتماشى مع تحقيق رؤيتنا بأن نكون مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم».