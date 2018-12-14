«زوهو» تطلق منصة لتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «زوهو» عن تدشين «زوهو أناليتكس»، أحدث منصة ذاتية الخدمة للتحليلات واستخبارات الأعمال الخاصة بها، التي تستخدم قوة دمج البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للشركات تحليل كميات ضخمة من البيانات بطريقة أكثر فعالية واستخلاص رؤى معمقة متعددة المهام عن الأعمال التجارية.

وقال حيدر نيزام، نائب رئيس إدارة المنتجات في الشركة: «نحن في «زوهو» ندرك أهمية توفير تطبيقات تجارية تفي بمتطلبات أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والموارد البشرية والشؤون المالية للمؤسسات والشركات. وبناء على فهمنا العميق لاحتياجات الأعمال، أنشأنا رسوماً بيانية ولوحات معلومات يمكن لصناع القرار والمسؤولين التنفيذيين استخدامها بطريقة مبتكرة».