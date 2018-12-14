مجموعة حياة للفنادق تستكمل صفقة الاستحواذ على «تو رودس هوسبيتاليتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة حياة للفنادق تطبيق الاتفاقية التي أعلنت عنها سابقاً، والتي تقضي بالاستحواذ على شركة تو رودس هوسبيتاليتي العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة، والتي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية والفنادق المتميزة، ومحفظةً متطّورة من المشروعات حول العالم.

وبموجب صفقة الاستحواذ، سيتم إضافة 5 علامات تجارية متخصصة بأنماط الحياة المعاصرة إلى محفظة حياة للفنادق، وهي: أليلا وديستينشن وجوى دي فيفر وتومبسون وتومي، مما سيتيح للشركة توسيع حضور علامتها التجارية لتشمل 23 سوقاً جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات إدارة وترخيص لـ 74 فندقاً مفتوحاً وقيد التشغيل ضمن منطقة أميركا الشمالية وآسيا، فضلاً عن الاستفادة من سلسلة قويّة من اتفاقيات الإدارة المُوقعة. وكجزءٍ من صفقة الاستحواذ، تعتزم حياة للفنادق تأسيس قسم جديد متخصصٍ للفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة بهدف تعزيز الدمج بين عمليات علامتي حياة و«تو رودس».

وتعتزم حياة إضافة علامات «تو رودس» التجارية إلى برنامج «وورلد أوف حياة» في المستقبل القريب، وتوسيع نطاق الفرص المُتاحة ليتمكن أعضاء البرنامج من كسب واستبدال النقاط عبر خيارات وجهات إقامة ترتكز على مزيدٍ من جوانب الترفيه والاستجمام، إضافة إلى تعزيز مستويات الإشغال من مسافري وضيوف المجموعة الذين ينفقون أمولاً أكثر، ويبدون رغبة بالإقامة لفترات أطول، وإجراء الحجوزات المباشرة.

قبيل إغلاق الصفقة، تم تعديل سعر الشراء الأساسي لعملية الاستحواذ ليصبح 405 ملايين دولار بدلاً من 480 مليون دولار، كما تم تعديل المبلغ الإضافي الذي من المحتمل أن تستثمره حياة ليصبح 96 مليون دولار بدلاً من 120 مليون دولار، ويعكس هذا التعديل استبعاد بعض الفنادق من الصفقة.