«آرلا» تستحوذ على أعمال شركة موندليز للأجبان في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

توصّلت شركة الألبان الأوروبية آرلا فودز «آرلا» إلى اتفاق مع مجموعة موندليز الشركة الأميركية متعددة الجنسيات لصناعة المواد الغذائية، حيث استحوذت على أعمال شركة موندليز للجبن المطبوخ في منطقة الشرق الأوسط، والمرخصة حالياً تحت علامة كرافت التجارية.

وقال بيدر توبور المدير التنفيذي في شركة آرلا: «يعد هذا الاستحواذ إنجازاً مهماً ونقطة تحوّل لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتاز أعمال شركتنا بنجاحها ونموّها المستمر في الشرق الأوسط، ونعرف ما يجذب عملاءنا وما يحتاجونه في هذه البقعة من العالم. ولهذا تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ممتازة ستُمكّننا من التوسع أكثر، ونشر نطاق علامتنا في سوق منتجات الأجبان، وتوفير القدرة الإنتاجية المحلية التي لطالما تطلّعنا لها كي نستمر بتنمية أعمالنا».