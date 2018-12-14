دبي للإحصاء: 0.51 % ارتفاع مؤشر الأسعار السنوي في نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.51% في نوفمبر 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 13.15%، والتي دفعت التضخم بمقدار 1.33 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.68%.

من ناحية أخرى، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في نوفمبر 2018 مقارنة بأكتوبر بنسبة 0.28%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.64% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.27 نقطة، قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.22% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.