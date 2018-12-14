5.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.4 مليارات درهم كان أبرزها رهون بقيمة 3.59 مليارات درهم من خلال 261 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 809 مبايعات بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 891 مليون درهم و733 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 921 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم بمنطقة الثنية الأولى.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 130 مليونا.

وسجلت الرهونات 3.59 مليارات درهم منها 118 رهن أراض بقيمة 3.3 مليارات و143 رهن فلل وشقق بقيمة 295 مليون درهم أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 937 مليونا .

كانت التصرفات حققت أمس 1.5 مليار درهم أبرزها رهون بـ1.26 مليار درهم من خلال 64 إجراء. وتم تسجيل 140 مبايعة بـ 282 مليونا منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 128 مليون درهم و126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 154 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة الورقاء الأولى.

وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.26 مليار درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و32 رهن فلل وشقق بقيمة 164 مليون درهم أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 322 مليون درهم ورهن بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 175 مليون درهم.