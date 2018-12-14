نمو كبير للمدفوعات الآمنة عبر «المحمول» في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماستركارد لتكنولوجيا حلول الدفع تسجيل الإمارات ارتفاعاً كبيراً في حجم المعاملات الآمنة عبر الهواتف المحمولة في عام 2018.

ويشير هذا النمو إلى وجود توجه إيجابي بوتيرة متصاعدة من قبل المستهلكين على الاستفادة من مزايا المدفوعات الآمنة عبر الهاتف المحمول، والتي تتيح لهم إكمال معاملات الدفع بسلاسة وسهولة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية عن طريق مجرد تمريرها أو القيام بنقرات بسيطة على شاشاتها، سواء كان ذلك داخل الدولة أم خارجها.

ويعد معدل الانتشار الديموغرافي لفئة الشباب في البلاد ومعدل انتشار الأجهزة المحمولة الذي يبلغ 173%، أعلى معدل في العالم، والذي يضع الإمارات في مقدمة التحول الرقمي في المنطقة، بمثابة أحد المحفزات الرئيسة لاعتماد المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الدولة، وذلك إلى جانب بساطة وسهولة استخدام طرق الدفع المبتكرة هذه.

وكانت ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تعمل على دمج بطاقات المصدرين مع خدمات محفظة الدفع عبر الهاتف المحمول منذ إطلاقها للمرة الأولى في الإمارات، كما أن تطبيقات الهاتف المحمول مثل «أبل باي» و«جوجل باي» و«سامسونج باي» تعتمد على تقنية الترميز المتقدمة التي تقوم على استبدال البيانات الحساسة مثل رقم الحساب الأساسي لحامل البطاقة برقم بطاقة بديلة أو رمز مميز يستخدمه جهاز الدفع والتاجر، الأمر الذي يحد من احتمالية حدوث عمليات الاحتيال الإلكتروني.