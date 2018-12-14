«ستاندارد آند بورز» ترفع توقعاتها لشركة الوثبة للتأمين

المصدر: دبي - أشرف رفيق

رفعت وكالة ستاندارد آند بورز توقعاتها لشركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى مستقبل مستقر، مؤكدة أن تقديراتها للسيولة المتوفرة لدى الشركة تحسنت، على الرغم من أنها أقل من نظيراتها في المنطقة.

وذكرت الوكالة العالمية للتصنيفات أن «الوثبة الوطنية للتأمين» قامت بتحسين نتائجها الفنية بعد قرارها بالتوقف عن الاستثمار في قطاع التأمين الصحي منذ عامين، وبالتالي ثبتت ستاندارد آند بورز في الوقت نفسه تصنيفها لشركة الوثبة الوطنية على الفئة BBB من حيث الإصدارات طويلة الأجل والقوة المالية.

وتشير التوقعات المستقبلية للشركة إلى أن السيولة لدى الشركة من غير المتوقع أن تتراجع أو تتدهور مقارنة بالمستوى الحالي وأن كفاءة رأس مال الشركة تقع في نطاق تصنيف الفئة AAA من حيث مستوى الثقة.