«الإمارات للصرافة» تدشن مدفوعات بسلسلة الكتل في 2019

المصدر: دبي ــ رويترز

قال بروموث مانجات الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة في مقابلة إن المجموعة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وشركة ريبل الناشئة الأميركية تخططان لتدشين تحويلات مالية عابرة للحدود إلى آسيا عبر تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» بحلول الربع الأول من 2019.

وكانت آسيا واحدة من أكبر مستقبلي التحويلات المالية المرسلة عالمياً البالغة قيمتها نحو 613 مليار دولار في العام الماضي، جاء جزء كبير منها من العاملين الأجانب في الشرق الأوسط، حيث الإمارات للصرافة، وهي جزء من شركة فينابلر المتخصصة في المدفوعات وتحويلات الصرف الأجنبي، أحد اللاعبين الرئيسيين.

وقال مانجات وهو أيضا المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي في فينابلر: سلسلة الكتل تحمل في طياتها إمكانية هائلة للقطاع لكن هناك تقدماً يجب إحرازه قبل أن نراها الاتجاه الرئيسي بالكامل.

وقال: نتوقع بدء التشغيل مع ريبل بحلول الربع الأول من 2019 مع بنك أو بنكين آسيويين. سنبدأ بتحويلات العاملين في الخارج، من جميع أنحاء العالم إلى آسيا.

ووضعت الإمارات للصرافة هدفاً في 2016 لإنفاق بين 250 مليوناً -300 مليون دولار على استحواذات لتعزيز حصتها من السوق العالمية.