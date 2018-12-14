«راك غاز» تدرس تعديل مشروع تخزين الغاز المسال

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تدرس شركة رأس الخيمة للغاز (راك غاز) المملوكة للحكومة، تعديل مشروع الغاز البترولي المسال في الإمارة، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وكان المقرر أن تكون طاقة الخزانات 8 آلاف طن من الغاز السائل، ويمكن أن ينقل عن طريق خزانات الروضة، بطاقة تحميل يومية 16 طناً.

وتلقت الشركة مؤخراً العروض التجارية للمشروع الذي يتكلف 300 مليون دولار. ونقلت المجلة عن مصدر، أن الشركة تحتاج للتأكد من جدوى المشروع أولاً، وبالتالي لابد من إجراء دراسات جدوى، مضيفاً أن راك غاز يجب أن تعيد تقييم نطاق المشروع بالكامل.

وتشمل الشركات التي تتنافس على تنفيذ المشروع سلينغاز للهندسة والبناء وفالنتين مارين المحليتين، وروتاري للهندسة السنغافورية، وتاتا الهندية. ويمكن تأجيل عملية تقييم العروض حتى يتم تعديل نطاق العمل. ورغم أن الشركة لن تطلب من المتنافسين إعادة تقديم العروض؛ فإن راك غاز من المتوقع أن تجري مفاوضات مكثفة معهم من أجل متطلبات أي تعديلات محتملة.