أبوظبي تطوّر المرحلة الثانية من «كيزاد» 2019

المصدر: دبي - البيان

تطوّر أبوظبي المرحلة الثانية من مشروع مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، في العام المقبل، وفق ما نقلته مجلة ميد عن سمير شاتورفيدي الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، الذي أوضح أنه سيتم البدء في تأجير المساحات في عام 2020.

واستثمرت أبوظبي نحو 60 مليار درهم في المنطقة الأولى من المشروع، وبها حالياً 200 عميل. وتوقع شاتورفيدي، أن تبلغ استثمارات المرحلة الثانية نفس استثمارات المرحلة الأولى، أو نحو 1.2 مليار درهم لكل كيلومتر مربع.

وتم تأجير نحو 60% من المرحلة الأولى، التي تبلغ مساحتها 50 كلم مربع، وتوقع تأجير المساحات المتبقية على مدى العامين المقبلين.