«آيرون ماونتين» تستحوذ على «بلاك بوكس» وتواصل توسعها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «آيرون ماونتين»، المتخصصة على مستوى العالم في مجال خدمات حفظ وإدارة السجلات والمعلومات، عن استحواذها على أصول وأعمال شركة «بلاك بوكس»، وهذا هو ثالث استحواذ تقوم به شركة «آيرون ماونتين»، منذ دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها من أجل توسيع نشاطها في الأسواق سريعة النمو حول العالم، خصوصاً مع ازدياد الطلب على الحلول التي تقدمها الشركة في مجال حفظ السجلات والمعلومات الإلكترونية وإدارتها.

وقال جورج حرفوش، المدير العام التنفيذي لشركة أيرون ماونتن في الإمارات: «نحن حريصون على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا، وتعتبر هذه الإضافة الجديدة، من العلامات البارزة في مسيرة النجاح، وما زلنا نواصل العمل لتعزيز خدماتنا في المنطقة».

وأضاف: «يتمثل هدفنا الآن في الاستحواذ أو المشاركة في شركات محلية مستقرة، ونحن نؤمن بضرورة توفير الأمان والثقة للعملاء، كمفتاح لتقديم أفضل الخدمات. أما بالنسبة للعملاء الجدد».