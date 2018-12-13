55 مليار درهم يضيفها «اقتصاد المهارات» لناتج الإمارات 2025

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

توقع كريغ هكر الرئيس التنفيذي لموقع «مهاراتي» المتخصص في الأعمال الحرة عبر الإنترنت أن يضيف العمل الحر أو ما بات يعرف بـ«اقتصاد المهارات» حوالي 140 ألف وظيفة مستقلة توازي مساهمتها العمل بوقت كامل، وهو ما يضيف للناتج المحلي للدولة حوالي 15 مليار دولار (55 مليار درهم) وذلك بحلول 2025 وذلك بحسب دراسة للموقع. وأكد أن تسهيل الإجراءات المطلوبة للعمل الحر «فري لانس» يشكل داعماً رئيسياً للاقتصاد.

وقال لـ «البيان الاقتصادي»، إن التحول الرقمي الحاصل في الدولة يفتح فرصاً كبيرة لنمو العمل الحر الذي قال، إنه لا يزال في خطواته الأولى، لافتاً إلى أن أصحاب العمل الحر على «مهاراتي» الذي يتيح المجال لأصحاب المهارات المستقلّين الحصول على دخل إضافي من أيّ مكان وفي أي وقت، تمكنوا منذ تأسيسه في فبراير هذا العام من إنجاز 600 مهمة.

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