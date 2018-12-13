«تنظيم الاتصالات» تحصل على الآيزو في إدارة المخاطر والحوكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادتي آيزو في إدارة المخاطر والحوكمة، وتسلّم حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الشهادتين من أحمد الخطيب، مدير عام معهد المقاييس البريطاني في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء حصول الهيئة على شهادة آيزو في نظام إدارة الحوكمة «BS 13500:2013» نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية. وينعكس حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة المخاطر «ISO 31000:2009» على تميّز الهيئة في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية لتعزيز ثقة المتعاملين.

وقال حمد المنصوري: حصول الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على هذه الشهادات جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل قام به فريق عمل متكامل ومتجانس يتألف من موظفي الهيئة. لقد استطاعت الهيئة تحقيق كل المتطلبات والإرشادات التي تستلزمها كل مواصفة، وعليه تم منحنا شهادات الاعتماد.