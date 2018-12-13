100 مليون درهم جوائز الدورة ٢٤ لمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس أن إجمالي قيمة الجوائز التي سيتم تقديمها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق يصل إلى أكثر من 100 مليون درهم، وفيما بلغ عدد المتاجر المشاركة حتى الآن في العروض والتنزيلات خلال فترة الحدث 3200 متجر، من المتوقع أن يرتفع العدد مع بداية المهرجان إلى 3500 متجر وأكثر من 700 علامة تجارية في مختلف مراكز التسوق بدبي.

وأوضح أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تصريحات صحفية أمس، أن فعاليات المهرجان التي ستنطلق في 26 ديسمبر الجاري وتمتد حتى 2 فبراير 2019، ستشهد فعاليات متنوعة وعروضاً واسعة وتخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات طيلة فترة المهرجان الذي يستمر على مدار أكثر من شهر.

وقال: «يشكل مهرجان دبي للتسوق أبرز مكونات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة للعام 2019، والذي سيشهد ارتفاعاً في عدد الفعاليات على مدار العام من 12 فعالية خلال 2018 إلى 18 فعالية، كما سترتفع أيام التقويم من 178 يوماً في العام 2018 إلى 247 يوماً خلال العام المقبل».

وأضاف أن المهرجان يعد من أهم الأحداث لإمارة دبي، فهو يشكل دافعاً كبيراً ومحفزاً قوياً لمعظم القطاعات، ويوفر فرصاً عديدة للمتسوقين على صعيد التخفيضات والعروض المختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعدت سلسلة من الأحداث والفعاليات التي ستناسب مختلف الفئات العمرية.

شراكة فاعلة

من جانبها أشادت سهيلة صقر غباش، مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالشراكة الفاعلة التي تربط القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة مهرجان دبي للتسوق على مدى نحو ربع قرن، مؤكدةً أن هذا التعاون أسهم في ترسيخ مكانة المهرجان عالمياً ودعمت استدامته على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن دعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة في دبي.

وبمناسبة افتتاح مهرجان دبي للتسوق، ستقام من جديد عروض كبرى لمدة 12 ساعة تقدم فيها منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 90 % لدى أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء والتجميل والمستلزمات المنزلية والمزيد، وذلك في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل.

وبدءاً من 27 ديسمبر وطيلة فترة المهرجان، يتاح لمحبّي التسوّق خلال مفاجآت نهاية الأسبوع فرصة التمتع بمجموعة مميزة من العروض المشوقة والحصرية تشمل أجمل الأزياء وأفضل مستلزمات العناية بالبشرة والتجميل وغيرها المزيد من مختلف المنتجات في متاجر تسوق مختارة. هذا وستنطلق هذه المفاجآت في مختلف أرجاء المدينة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

كما تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى يومياً الفرصة لأحد المحظوظين للفوز بسيارة إنفينيتي QX50، إضافة إلى مبلغ نقدي قيمته 150 ألف درهم خلال مهرجان دبي للتسوق، كما ستوفر سحوبات نيسان للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة نيسان من 7 طرازات، وستتاح فرصة أخرى أمام خمسة محظوظين للفوز بمبلغ نقدي قيمته 20 ألف درهم أسبوعياً، وسيحظى سعيد الحظ بجائزة قدرها نصف مليون درهم عند نهاية المهرجان.

تعاون

ستتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة حصرية من مراكز التسوق لتقديم عروض التسوق كل يوم أربعاء من مهرجان دبي للتسوق. واعتباراً من الساعة 6 مساءً، سيكون بإمكان المتسوقين الاستمتاع بمجموعة العروض التي تقدمها أشهر المتاجر والمطاعم المفضلة لديهم، والتي ستتضمن عروض التسوق ومجموعة من ورش العمل، وجلسات التجميل، وحقائب الهدايا. سيقام أول عرض تسوق مسائي يوم الأربعاء 9 يناير، وسيتم الإعلان عن جدول العروض خلال الأسبوع المقبل.