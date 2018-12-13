مليارا درهم لتطوير البنية التحتية وإنشاء الفلل في الزوراء بعجمان

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكد عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لمشروع الزوراء في عجمان، أنه تم إنفاق ملياري درهم لتطوير البنية التحتية وإنشاء الفلل في مشروع الزوراء الذي أطلقته شركة سوليدير إنترناشونال بالشراكة مع حكومة عجمان في 2008، ويغطي مساحة 5.4 ملايين متر مربع.

وجرى إنفاق 700 مليون درهم على المرحلة الأولى من عملية التطوير التي شملت إنشاء الطرق والجسور والمجاري وأعمال الكهرباء، إضافة إلى إنشاء 4 موانئ مواجهة للخور الطبيعي في الزوراء، وبدأ الميناء الأول استقبال القوارب.

كما تم إنشاء ملعب دولي للغولف (18حفرة) بإطلالة طبيعية على محمية القرم، وتم تصميمه من قِبل شركة نيكلاوس الدولية، كما جرى افتتاح منتجع الأوبروي بيتش الزوراء في 2018 الذي حصد عدة جوائز عالمية، وتم افتتاح حيز ترفيهي للعائلات «مارينا وان»، يضم مطاعم وملاعب للأطفال وحديقة مائية ومتحف «بارك» للديناصورات، إضافة إلى أماكن للترفيه على طول الخور.

80 وحدة

جاء ذلك خلال الجولة الإعلامية التي تم تنظيمها، صباح أول من أمس، للتعريف بالمراحل التي تم إنجازها بالمشروع، والتي تم خلالها الإعلان عن 80 وحدة سكنية سوف يتم تطويرها والانتهاء منها في 2020، إضافة إلى الانتهاء من 29 فيلا سكنية فاخرة بيعت بالكامل.

120 فيلا

وبيّن أن العمل جارٍ على تكملة المشاريع السكنية المطلة على ملعب الغولف التي تتضمن بناء 120 فيلا وتاون هومز إضافية، ومباني سكنية بارتفاعات مختلفة ومطلة على ملعب الغولف أيضاً، والتوقيع في عام 2017 على إنشاء مدرسة في الزوراء من إدارة جيمس، وأن عام 2018 يمثل تحدياً للتطوير ونقطة تحول.

إذ تم الانتهاء من إنجاز الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى والبدء بالعمل على المرحلة الثانية من التطوير الذي يتضمن العمل على الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين ومستثمرين، وطرح عدد من الأراضي للبيع في محيط ملعب الغولف بأسعار تنافسية، لتشجيع الاستثمار العقاري، والاستفادة من القيمة المضافة للإطلالة على الملعب، وتشجيع الاستثمارات السياحية الشاطئية، من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين لإطلاق العمل بمنتجع سياحي للعائلات.