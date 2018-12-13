اقتصادية دبي تعتمد أحدث التقنيات لخدمة العملاء

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دل إي إم سي» لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية لمزاولة الأعمال لدى موظفيها، وبالتالي خلق بيئة يسودها الإبداع والتميز في خدمة العملاء.

وتنص الاتفاقية على أن تزود «دل» اقتصادية دبي بأحدث الأجهزة الإلكترونية والذكية، التي تدعم مساعيها في تقديم خدمات فريدة تليق بسمعة دبي الاقتصادية ومكانتها العالمية، الأمر الذي يعزز بدوره من توجهات حكومة دبي في تنفيذ مبادرة المعاملات الحكومية اللاورقية في الإمارة، وتحقيق أهداف دبي الذكية للعام 2021.

وقع المذكرة التي جرت في الصالة الذكية باقتصادية دبي عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في اقتصادية دبي، وفادي ريشماني، المدير العام في «دل إي إم سي» للإمارات، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلين من الجهتين.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سوف تطرح اقتصادية دبي أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب تقديم سلسلة من الحلول الذكية والتقنيات العالمية، وذلك بالاعتماد على خدمات «دل» والمصممة لتبسيط التعقيدات المرتبطة بتقنية المعلومات.

وقال عبد الله حسن: تشهد إمارة دبي سلسلة من التطورات على جميع الأصعدة، وسعياً منا إلى مواكبة هذا التحول، واستشراف مستقبل اقتصاد دبي، عقدنا شراكة مع «دل إي إم سي» لتمكين كوادرنا الوظيفية من استغلال أحدث الوسائل التقنية، والصعود إلى أعلى مراتب التميز في إنتاجية العمل، وتقديم خدماتنا لمجتمع الأعمال وقاطني وزوار إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتعمل اقتصادية دبي على خلق أفضل بيئة عمل ذكية لموظفيها. وتساهم الخطوة كذلك في دعم التحول الذكي لإمارة دبي 2021، حيث ستستفيد اقتصادية دبي كذلك من حلول «دل إي إم سي» الذكية في طرح حزمة خدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «تقديم الحاسوب الشخصي كخدمة» و«تقديم الجهاز كخدمة»، والتي يتم تقديم المنتجات والحلول بمثابة خدمة بدلاً عن تقديمها للمستخدم كسلعة تُشترى.

وأشار حسن إلى أن اقتصادية دبي مستمرة في توفير الدعم التقني الفعال والآمن لكوادرها الوظيفية، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض التكاليف. مؤكداً أن الحلول الرقمية الحديثة ستسهم كذلك في تقليل الاستهلاك الورقي، وبالتالي دعم استراتيجية اللاورقية في المعاملات الحكومية بإمارة دبي.