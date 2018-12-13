«أبوظبي» تبدأ خطة «نمذجة معلومات البناء» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تتجه أبوظبي نحو نمذجة معلومات البناء من خلال إطلاق نظامي «الخدمات الإلكترونية» و«المراجعة الإلكترونية»، لجميع مشاريع الإنشاءات المستقبلية في العاصمة، فضلاً عن دمج فرق العمل من عملاء ومهندسين ومصممين ومقاولين في شبكة سحابية واحدة، وذلك تماشياً مع التزام الإمارة ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع بحلول 2030.

وقال المهندس خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية أبوظبي، في تصريحات صحفية على هامش منتدى أوتوديسك للمستقبل، حول «نمذجة معلومات البناء»، إن النظامين الجديدين يهدفان إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتقليل التكاليف والمدة الزمنية وتحقيق الكفاءة في عملية الإنشاءات.

مبادرة

وأوضح النعيمي، أن هذه المبادرة تأتي كجزءٍ من مشروع مدينة زايد الذكية الذي تم إطلاقه مؤخراً، وهو عبارة عن خطة خمسية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «أوتوديسك» الشركة المعنية بصناعة البرامج والتصميمات الفنية والإلكترونية للأفراد والشركات ستتوسع في حجم الدعم الذي تقدمه لرؤية بلدية أبوظبي لضمان التنفيذ السلس لنمذجة معلومات البناء عبر جميع المشاريع السارية.

وبين النعيمي أن مستقبل الإنشاءات سيتضمن، مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي ستعزز الإنتاجية والكفاءة والتصميم، وسيستخدم المهندسون المعماريون، والمهندسون، والمطورون، والمقاولون، وغيرهم أدوات مثل؛ نمذجة معلومات البناء، والتصميم التوليدي، والواقع الافتراضي/‏‏ الواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والآلات المستقلة وغيرها لإنشاء المنازل والمباني بشكلٍ أفضل، وأسرع، وبأقل تأثير سلبي على العالم، مشيراً إلى أنه في المستقبل القريب كذلك، لن يتم إنشاء المباني فحسب، بل سيتم تصنيعها.

دمج

وقال ناجي عطا الله، رئيس قسم الهندسة المعمارية والمدنية والإنشاءات والتصنيع في شركة «اوتوديسك» إن من شأن التحويل الرقمي لعملية الإنشاءات ودمج الفرق مع بيئة بيانات مشتركة أن يعمل على تحسين التعاون وتسهيل اتخاذ القرار بكفاءة.

منوهاً بأن نمذجة معلومات البناء توفر أساساً متيناً لذلك. كما توفر ميزة توفير الوقت والميزانية لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية. ومن حيث العائدات، يعتقد 80% من المشاركين في الاستبيان من المنطقة أنهم يحققون عائد استثمار إيجابياً من تنفيذ نمذجة معلومات البناء في مؤسستهم، في حين يقول 25% إنهم يعتقدون أن عائد الاستثمار يبلغ 50% أو أكثر.

نمو كبير

وأظهر تقرير صادر عن دودج داتا آند أناليتيكس أن نمذجة معلومات البناء في طريقها نحو تحقيق نمو كبير في المنطقة، حيث إن 85% من غير المستخدمين الحاليين إما مهتمون أو هم في صدد تقييم نمذجة معلومات البناء بشكل نشط، وستساعد المزايا القوية للمشاريع والأعمال التي أبلغ عنها مستخدمي نمذجة معلومات البناء الحاليين في دفع عجلة السوق، كما سيساعد ذلك على إدراك أهمية نمذجة معلومات البناء المتزايدة للشركات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية.