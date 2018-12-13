رئيس «إمداد» يتصدر قائمة أفضل 50 قيادياً مؤثراً في قطاع إدارة المرافق بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إمداد» لخدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تصدر جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائمة «أفضل 50 قيادياً مؤثراً في قطاع إدارة المرافق»، والتي أعدتها مجلة «إدارة المرافق في الشرق الأوسط».

ويأتي حصول لوتاه على هذا التكريم للسنة السابعة على التوالي كبرهان على السمعة والمكانة التي يحتلها كأحد أبرز الشخصيات وأكثرها تأثيراً على هذا القطاع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، وهي بمثابة تقدير حقيقي للمهارات القيادية المتميزة التي يتمتع بها، والتي مكنته من توجيه إمداد لبلوغ هذا النجاح الكبير، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع خلال عام 2018.

وقال جمال لوتاه: سجلت إمداد في عام 2017 إيرادات بلغت 610 ملايين درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 16 % مقارنة بعام 2016. وتتوقع الشركة في 2018 زيادة في الإيرادات بنسبة 12 % لتصل إلى 680 مليون درهم.

كما حققت الشركة معدل حفاظ مرتفعاً على العملاء بلغت نسبته 95 % على أساس سنوي، وفازت الشركة بالعديد من المشاريع الجديدة، وقامت بتجديد العديد من العقود القائمة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون درهم.