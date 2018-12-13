هيئة مطار الشارقة تناقش خطط تعزيز التنافسية

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت الإدارة العليا في هيئة مطار الشارقة مؤخراً اجتماعاً تم خلاله عرض مجموعة من الخطط والمبادرات التي تستهدف تعزيز تنافسية المطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واستعراض أهم التطورات التي تحققت على صعيد تطوير البنية التحتية في المطار.

وقام مديرو الإدارات والأقسام في المطار بعرض إنجازاتهم منذ بداية العام الجاري وخططهم واستراتيجياتهم للمرحلة المقبلة.

وكشف علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، عن أهم المستجدات والأرقام التي حققها المطار خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مكانة المطار إقليمياً وعالمياً، ومنها النمو في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 10.971 ملايين مسافر بزيادة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة: «إن المكانة المتميزة للشارقة التي أصبحت مركزاً اقتصادياً وتجارياً وسياحياً في المنطقة كان لها الدور الأكبر في الإنجازات التي حققها المطار خلال الفترة الماضية».