«قمة الطيران» تختتم دورتها السادسة بنجاح

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الدورة السادسة من «القمة العالمية لسلامة الطيران»، التي استضافتها «هيئة دبي للطيران المدني» على مدى يومين، فعالياتها، حيث ركزت على مواضيع الاستغلال الأمثل للبيانات لتعزيز سلامة قطاع النقل الجوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد خالد العارف المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في «هيئة دبي للطيران المدني» أن دورة هذا العام من القمة نجحت في جذب أهم وأفضل الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم للتباحث وتبادل الخبرات والتجارب حول أبرز المواضيع الأكثر أهمية وذات الصلة بمجالات سلامة قطاع النقل الجوي المتنوعة، بما يعزز من مكانة إمارة دبي الرائدة ضمن القطاع بوصفها مركزاً عالمياً للنقل الجوي، يربط شرق العالم بغربه من خلال بنية تحتية متميزة تتمتع بأعلى المعايير العالمية.

وشهدت القمة حضور أكثر من 300 خبير إقليمي وعالمي لبحث مجموعة من المواضيع التي تتصدر أوليات قطاع سلامة النقل الجوي، والتي تنوعت بين تجنب حوادث المناولة الأرضية، والاتصالات، والقواعد الخاصة بالبضائع الخطرة، إلى استخدام بيانات الرحلات، والإدارة الفاعلة للتخفيف والحد من تداخل الرحلات، وإدارة أداء السلامة، إلى جانب تقييم أفضل الممارسات ضمن القطاع.

واستعرضت سالي لونجستاف، محلل السلامة في مجموعة «طيران الإمارات» في أولى جلسات اليوم الثاني الختامي، مجموعة من التقنيات والأساليب التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل البيانات الممكنة لتقديمها إلى صناع القرار المعنيين بشؤون السلامة بالاستناد إلى مجموعة من الإحصاءات.

في حين قدم «نوينو أغداسي» رئيس قسم السلامة الجوية في شركة «نيت جيتس يوروب» عرضاً حول كيفية استخدام بيانات الرحلات في تعزيز أنظمة إدارة السلامة.

وقال هو روس، المستشار في شركة «هيليوس» إن الإمارات من بين الدول الرائدة في التصدي للتهديدات السيبرانية بعدما وضعت مجموعة من الأُطر القانونية والتشريعات الخاصة بها، فضلاً عن الجهود الرامية لتأسيس مراكز خاصة لمراقبة هذه التهديدات.

آليات

واستعرض بيخال جها، المحاضر في الكلية المتقدمة للأعمال والعلوم، مجموعة من السُبل والآليات التي يمكن من خلالها تعزيز جودة قدرات تواصل مراكز مراقبة الملاحة الجوية والطاقم، كما استمع المشاركون في القمة إلى عرض من قبل أدما نداف، مؤسس ورئيس شركة «أدما إكسيك» عن برنامج مساعدة الموظفين وسلامتهم.