الانتهاء من 43 % من مجمع روضة لـ«نشاما» في تاون سكوير دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة المقاولات الهندسية تقدماً ملحوظاً في إنشاء المجمعين السكنيين روضة وأونا اللذين أطلقتهما شركة نشاما في تاون سكوير دبي. وبدأت الشركة بإنشاء مجمع روضة في فبراير 2018 على مساحة 150 ألف متر مربع، وتم إنجاز 43% منه حتى الآن، ومن المتوقع إنهاء المشروع في 2020 قبل الموعد المحدد.

وستكمل الشركة مشروع روضة، الذي أحرز تقدماً على الجدول الزمني المحدد لإنجازه بنسبة 3.2%، قبل الموعد المحدد وضمن ميزانية المشروع، نتيجةً لاستخدامها نظام نمذجة معلومات البناء بنجاح، وهو حل تكنولوجي هندسي تعاوني، يساعد في تخطيط البنية التحتية وتصميمها وإنشائها افتراضياً.

يتكون مجمع روضة الذي تبلغ تكلفة إنشائه 473 مليون درهم ومجمع أونا المبنى 1 والذي تبلغ تكلفته 176 مليونا من 5 أبراج تضم 1,193 وحدة سكنية.