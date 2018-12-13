أودي أبوظبي تستثمر 100 مليون درهم بوكالة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

استثمرت أودي أبوظبي ما يزيد عن 100 مليون درهم لافتتاح وكالة جديدة في العاصمة أبوظبي كجزء من أعمالها المتواصلة للتوسع في الإمارة. ويقع المركز الجديد في منطقة المصفح، ليصبح بذلك أكبر مركز لسيارات أودي المستعملة المعتمدة في الإمارات، مع صالة عرض لمجموعة مختارة من 45 سيارة مستعملة و12 طراز من أودي سبورت. وسيضم المرفق ورشة عمل إلى جانب مرفق فني للتدريب.

وتم افتتاح الوكالة الجديدة مساء أول من أمس، حيث أتيحت الفرصة للضيوف من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام لإلقاء نظرة خاطفة على سيارة Audi e-tron الجديدة كلياً، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بالكامل من أودي، والتي ستكون متاحة للجمهور بدءاً من صيف 2019، .