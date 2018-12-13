«دانوب» تمنح عقد البناء الرئيس بمشروع «بايز» لـ«آركيو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دانوب العقاري» منح عقد بقيمة 190 مليون درهم لشركة آركيو للإنشاءات لإنجاز أعمال البناء الرئيسة في مشروع إطلاق «بايز»، وهو المشروع السكنى الأول للشركة في منطقة الخليج التجاري، حيث يطل على شارع الخيل.

ويشتمل مشروع بايز الذي تبلغ تكلفته 450 مليون درهم على 456 وحدة سكنية، تتراوح بين شقق الاستوديو والوحدات المؤلفة من غرفة أو غرفتين. كما يوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق مع نظام تكنولوجي متقدّم لتعزيز أمن القاطنين. ومن المقرر أن يتم تسليم مشروع بايز، الذي أطلق في مايو 2017، في الربع الأول من عام 2021.

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: منحنا 11 عقداً حتي الآن لمشاريع تم إطلاقها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتم الانتهاء منها بالفعل وتسليمها