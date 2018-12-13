إنجاز طوابق الغرف بمنتجع «ريو» الشاطئي لـ«نخيل»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، ظهور ملامح مشروعهما المشترك في «جزر ديرة»، وهو عبارة عن منتجع شاطئي، يضم 800 غرفة وحديقة مائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 670 مليون درهم، وذلك مع إنجاز جميع طوابق الغرف تقريباً، فيما تجري حالياً أعمال السقف النهائي.

وستبدأ أعمال تركيب الواجهة والزجاج لمنتجع ريو، المكون من 9 طوابق، والذي يعتبر أول مشروع مشترك دولي لشركة «نخيل» في قطاع الضيافة، وأول منتجع شاطئي من فئة 4 نجوم مناسب للعائلات، يقدم خدمة «الكل مشمول» في دبي، بداية العام القادم.

وتجري الآن داخل المنتجع، أعمال التبليط في الممرات وجميع الغرف البالغة عددها 800 غرفة قبل الجدول الزمني المقرر لها، كما يجري حالياً خارج المنتجع، الانتهاء من 3 أحواض سباحة، والمباني المخصصة للمرافق والمطاعم.

وبموجب الشراكة بين «نخيل» و«ريو» للفنادق والمنتجعات، تقدم الشركة مفهوماً جديداً للضيافة في دبي، حيث يوفر المنتجع الشاطئي من فئة 4 نجوم، خدمات تناسب العائلات، ويقدم خدمة «الكل مشمول»، ليمنح تجربة جديدة للإقامة على الواجهة البحرية. ويعتبر المنتجع الأول لشركة «ريو» الإسبانية في المنطقة، وسيكون واحداً من بين أكبر الفنادق بدبي من حيث عدد الغرف.

ويقع المنتجع في موقع شاطئي متميز في «جزر ديرة»، التي تطورها «نخيل»، والتي تبلغ مساحتها 15.3 كلم مربع.

واستثمرت «نخيل» أكثر من 8.8 مليارات درهم في عقود البنية التحتية والبناء في «جزر ديرة»، التي ستضيف 40 كلم إلى سواحل دبي، حيث من المتوقع أن تضم نحو 250 ألف نسمة، وأن تخلق 80 ألف وظيفة.