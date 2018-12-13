غرفة الفجيرة تنظم دورة حول أساليب تسعير السلع والخدمات

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال برنامجاً تدريبياً حول أساليب تسعير السلع والخدمات، مساء أول من أمس، في فندق سيجي الديار بالفجيرة بحضور ومشاركة أكثر من 70 شخصاً من رواد الأعمال الشباب والعاملين بالقطاعين الخاص والعام في إمارة الفجيرة.

وقال سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن البرنامج التدريبي للغرفة للعام 2018، مشيراً إلى أن الغرفة تستهدف ببرامجها التدريبية استقطاب شريحة واسعة من الشباب للإقبال على سوق العمل الحر.

وتحدث في البرنامج التدريبي، المستشار المالي الدكتور عبدالله العوضي من أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وتمحور البرنامج حول المهارات والخبرات التي يترتب على رائد الأعمال الإلمام بها لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق.