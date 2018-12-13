غرفة الشارقة تتوقع ارتفاع حركة العضوية بنسبة 3 % خلال 2019

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن حركة العضوية شهدت استقراراً خلال العام الجاري وفق بيانات إدارة خدمات الأعضاء، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي شهدتها المنطقة، معلنة عن توقعاتها بأن تشهد حركة العضوية فيها نمواً إيجابياً بنسبة 3% خلال العام المقبل في ضوء إعلان الموازنة العامة لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة الشارقة في أعمال الدورة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

وتمثلت مشاركة غرفة الشارقة في المنتدى الذي أقيم على مدى يومين تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، بوصفها راعٍ رسمي للحدث الذي اختتم فعالياته أول من أمس إلى جانب مشاركة محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي شهدها المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة بجناح خاص في المعرض المصاحب للمنتدى.

من ناحية اخرى، يتركز 30% من إجمالي الصناعة في الإمارات بالشارقة، وهو ما يُشكل فرصة حقيقية للاستثمار، حيث تمتلك الإمارة الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار في مختلف المجالات.