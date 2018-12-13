3.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات حتى 2020

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقّع موقع أبحاث اقتصادية متخصص، أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.3 % حتى عام 2020، على أساس توقعات بنمو أسرع للقطاع غير النفطي في البلاد.

وقال موقع فوكس إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، إنه رغم أن أسعار النفط قد تتراجع في الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن القطاع غير النفطي في الإمارات، سيعوض ذلك، فضلاً عن تراكم الفائض في الفترة الماضية، التي شهدت ارتفاعات في أسعار النفط العالمية.

وبصفة عامة، فإن التوقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات حتى عام 2020، خاصة بعد صدور إصلاحات وتعديلات قوانين الاستثمار في أكتوبر الماضي، بما يتيح ملكية أجنبية خالصة للمستثمرين الأجانب في قطاعات معينة، رغم أن هذه القطاعات ستتضح في الربع الأول من العام المقبل.

وستكون هذه التعديلات من بين عناصر دفع النمو في السنوات المقبلة، لأنها يمكن أن تسهم في رفع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 % سنوياً، حسب توقعات وزارة الاقتصاد.

كما أن الميزانية الاتحادية لعام 2019، والدفعة الحالية في مشاريع البنية التحتية ذات العلاقة بمشاريع إكسبو 2020 في دبي، ستعزز من فرص النمو في قطاع البناء والسياحة. وأخيراً، فإن عائدات النفط سوف تسهم في تزايد الفائض ودفع عجلة النمو الاقتصادي.