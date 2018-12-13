الغرفة الخضراء في معرض «بايبر ورلد» تدعم رؤية الإمارات 2021

المصدر: دبي- البيان

شدد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد 2019» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، على أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة والتي تدعم رؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، وأكد فريق العمل في الشركة على زيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات الخضراء والتحول الملحوظ لاستخدام الورق والقرطاسية والألعاب ومنتجات المكاتب صديقة البيئة.

يحرص المعرض التجاري المتخصص على دعم التنمية المستدامة من خلال قسم «الغرفة الخضراء» بالمعرض الذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس للعام المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقدم بايبر ورلد، منتجات القرطاسية ولوازم المكاتب صديقة البيئة بدءاً من أقلام الرصاص المعاد تدويرها «القابلة للزرع»، إلى فرشاة الرسم «النباتية» كما تسلط الغرفة الخضراء في المعرض الضوء على القرطاسية والمنتجات الورقية صديقة البيئة، المفيدة اجتماعيا والمجدية اقتصاديا، حيث تشير جميع المواد إلى مجتمع مشرق حريص على البيئة.

ولن يخيب أمل الشارين التجاريين من جميع أنحاء المنطقة الذين يتطلعون إلى المنتجات المستدامة عندما يزورون الغرفة الخضراء في بايبر ورلد، الذي يجذب أهم وأبرز الشركات صديقة البيئة.

وتعد «الغرفة الخضراء» من الفعاليات الهامة في حدث الأيام الثلاثة، والتي ستقدم مجموعة كبيرة من السلع التي يتم إنتاجها بأسلوب مميز، بما في ذلك أقلام رصاص المصنوعة من أوراق الصحف المعاد تدويرها 100٪.

ويتأهب المعرض التجاري المتخصص لصناعات الورق ولوازم المكاتب والقرطاسية في المنطقة في دورته التاسعة لتحديات ومناقشات جديدة تسلط الضوء على تطورات الورق الإلكتروني، حيث يتوق أكثر من 300 عارض إلى تعزيز فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما وراءها.

ودأب بايبر ورلد الشرق الأوسط بمرور السنين على زيادة مجموعة منتجاته سريعة النمو. ففي 2018 ، شهد المعرض إضافة قسم عالم الجلود "ليذر ورلد" وهي المنصة التجارية الوحيدة للسلع والاكسسوارات الجلدية في المنطقة.

كما تم تقديم قسم جديد للهدايا المؤسسية في دورة المعرض السابقة، في حين تم توسعة جناح بلاي ورلد حيث شهدت لعب الأطفال والألعاب إقبالا مميزا لأكثر من 7000 زائر من 90 دولة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الدائمة مثل منافسة تغليف الهدايا إضافة إلى برنامج ندوات لثلاثة أيام يضمن الإطلاع على أحدث التوجهات السوقية في الشرق الأوسط.