«تروجان القابضة»: فرص جيدة للمواطنين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال المهندس حمد العامري العضو المنتدب لشركة تروجان القابضة، إن مواطني الإمارات لديهم فرص جيدة للمشاركة في نمو الدولة عن طريق شغل الوظائف في القطاع الخاص.

وأكد أن غالبية المواطنين في الإمارات يريدون المشاركة في نمو البلاد، لكن غالبيتهم يركزون في تحقيق ذلك عن طريق العمل في القطاع العام.

وأضاف العامري في مقابلة مع مجلة «ميد» أن هناك فرصاً مجزية ومربحة أمام المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد الإمارات بمقدار 156.4 مليار درهم، ومساهمة قطاع البناء تبلغ 10.3% في الاقتصاد.

وحول فرص شركات الإمارات في السوق السعودية، قال إن هناك العديد من الطرق لاستغلال الطلب المرتفع على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وأن الفرص هناك هائلة.