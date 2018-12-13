«مينا السلام» في دبي ضمن أفضل فنادق العالم

المصدر: دبي - البيان

وضع موقع «كوندي ناست» السياحي العالمي لحجز الفنادق والطيران، فندق «مينا السلام» في دبي بين قائمة أفضل فنادق العالم. وقال الموقع إن فندق برج العرب قد يكون أيقونة دبي الساطعة في عالم السياحة والفنادق من حيث الفخامة والتصميم المعماري، لكن منتجعات وفنادق مدينة جميرا ومن ضمنها «مينا السلام» تعتبر من أسباب فخر الامارة أيضاً.

وذكر «كوندي ناست» أن الفندق لا يعد مجرد مكان للإقامة فقط، فهو مكان مليء بالتجارب التي يمكن أن تعاش والذكريات التي يمكن مشاركتها، كما يمتلك الفندق تجارب خاصة لكل فرد من أفراد العائلة. وتشمل وسائل الترفيه في الفندق ملعب غولف ذا طراز عالمي ونادي سندباد للأطفال ومسرح المدينة وشاطئ مدينة جميرا الخاص وسبا ورياضات مائية وتنس ويخوت فاخرة.