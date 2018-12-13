«مطارات أبوظبي» تؤكد أهمية تبني التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة وتخفيف الزحام

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توظف شركة مطارات أبوظبي استراتيجيتها ودعمها لتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي، وفق ما ذكره بريان تومسون رئيس تنفيذي الشركة في مقالة نشرتها مجلة مجموعة «أكسفورد للأعمال».

وأشار تومسون إلى أهمية تبني التقنيات الحديثة في إدارة مطارات أبوظبي، مؤكداً أنها تساهم في رفع كفاءة المطارات، وتخفيف التزاحم ورفع مستوى الأداء.

وأضاف تومسون، إن من أهم أعمال الشركة تعزيز قطاع الطيران، الذي يمثل تاريخياً حجر الزاوية في اقتصاد أبوظبي، غير أننا نحاول أيضاً أن نكون جزءاً من استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً عن طريق التعاون مع الأطراف الأخرى مثل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، من أجل تعظيم قدرتنا على تحسين تجربة المسافرين، وجلب المزيد من السياحة من الأسواق ذات الأولوية.

وأوضح تومسون، أن مرافق شركة مطارات أبوظبي تقع على أعتاب إمارة أبوظبي، وبالتالي تسهم في تحقيق الطموحات السياحية للإمارة بأسلوب فعال.

وقال: إن من عوامل الجذب في أبوظبي التراث الثقافي الفريد، وهو الجانب الذي نحاول استثماره عن طريق تعزيز كرم الضيافة العربية كعنصر أساس في صورة الإمارة. وأضاف، إن مطار أبوظبي الدولي يعتبر البوابة الرئيسة للإمارة التي تتركز فيها أعمالنا وعملياتنا.

من ناحية أخرى، يستمر مطار العين الدولي في النمو بمعدلات سريعة، ويمثل البوابة للمنطقة الشرقية من أبوظبي.