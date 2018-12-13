800 مليون دولار أرباح شركات طيران المنطقة المتوقعة في 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تحقق شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أرباحاً بقيمة 800 مليون دولار في العام المقبل، مقابل 600 مليون دولار العام الجاري. وذكر تقرير الاتحاد العالمي أنه من المتوقع أن تسجل شركات طيران المنطقة أرباحاً تصل إلى 3.33 دولارات عن كل راكب تنقله.

وعلى المستوى الدولي، توقع التقرير أن تحقق صناعة الطيران العالمية أرباحا صافية تبلغ 35.5 مليار دولار عام 2019، مقابل 32.3 مليار دولار العام الجاري.

كما توقع التقرير ارتفاع العائدات على الاستثمارات بنسبة 8.6% العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري. أيضاً توقع أن ترتفع الأرباح الصافية بنسبة 4% بعد الضرائب، وأن تصل إجمالي عائدات شركات الطيران العام المقبل الى 885 مليار دولار، بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت عائداته 821 مليار دولار.

ركاب

ومن حيث عدد الركاب، توقع التقرير أن يرتفع في العام المقبل إلى 4.59 مليارات، مقابل 4.34 مليارات راكب العام الجاري. وفي مجال الشحن، توقع التقرير أن تنقل شركات النقل الجوي 65.9 مليون طن عام 2019، مقابل 63.7 مليون طن العام الجاري.

وتوقع أيضا أن يصل صافي أرباح الشحن الجوي إلى 7.75 مليارات دولار، مقابل 7.45 مليارات دولار العام الجاري. وساق التقرير أسباباً لهذه التوقعات شملت تراجع أسعار النفط العالمية، وبالتالي تراجع تكلفة الوقود، والنمو العالمي المتوقع أن يصل إلى 3.1% العام المقبل.

وقال ألكسندر دو جونياك مدير عام ورئيس تنفيذي «إياتا»: «كنا توقعنا أن يؤدي ارتفاع التكلفة إلى تراجع الأرباح العام المقبل، لكن التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي غيرت تلك التوقعات السابقة». وأعرب عن تفاؤل حذر بأن تولد القيمة للمستثمرين سوف يستمر في العام المقبل، غير أنه أشار إلى مخاطر عدم الاستقرار في المناخ السياسي والاقتصادي.