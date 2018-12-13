«فلاي دبي» تعلن عن هيكلية جديدة للأسعار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» عن هيكلية جديدة للأسعار توفر خيارات أكبر للمسافرين على الدرجة السياحية. وسوف تكون الخيارات الجديدة متاحة أمام جميع الحجوزات اعتباراً من 2 ديسمبر وهي تتيح للمسافرين الاختيار بين أسعار أساسية وقيمة ومرنة، بحيث تلائم مختلف احتياجاتهم للسفر ووفق ميزانياتهم.

ويواصل مسافرو درجة رجال الأعمال الاستفادة من الميزات نفسها التي يدفعون مقابلها للسفر على هذه الدرجة، وتشمل أولوية إنجاز إجراءات السفر وأوزان الحقائب والوجبات من قائمة وجبات عالمية، إضافة إلى خيارات الترفيه الواسعة وغيرها.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «مع دخولنا في مرحلة جديدة من النضوج سنبقى ملتزمين بالابتكار وتلبية احتياجات مسافرينا المتغيرة. الهيكلية الجديدة للأسعار هي أحدث ابتكاراتنا التي شملت مؤخراً المقصورة الجديدة على طائرات بوينغ 737 ماكس 8 والزي الجديدة، إضافة إلى إطلاق قسم العطلات ودمج برنامج ولاء المسافرين ليصبح برنامج سكاي واردز الخاص بطيران الإمارات».

فرص

وقال جيهون إيفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «ندرك دوماً تلك التحديات والفرص الناتجة عن تشغيل شبكة متنوعة من الوجهات. مسافرو فلاي دبي إلى مسقط وموسكو وهلسنكي لديهم احتياجات ومتطلبات مختلفة للسفر، والهيكلية الجديدة للأسعار سوف تسهم في تحسين تجربة سفرهم مع فلاي دبي من خلال تبسيط عملية حجز الرحلات وتوفير خيارات بين الباقات المجمعة أو غير المجمعة».

ونقلت «فلاي دبي» 10.4 ملايين مسافر في العام 2017، ومنذ انطلاقتها في العام 2009 استطاعت الناقلة بناء شبكة متنوعة من الوجهات تغطي 90 وجهة في 46 بلداً حول العالم.