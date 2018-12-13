«لونلي بلانيت»: مشروعات دبي الفندقية الجديدة تعيد صياغة مفاهيم الفخامة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال موقع لونلي بلانيت السياحي العالمي إن مشروعات الفنادق الجديدة في دبي تعيد صياغة مفاهيم الفخامة، مشيراً إلى تعدد الفنادق الفاخرة ذات التصاميم الفريدة. وأضاف الموقع أن دبي تجمع كيمياء التقاليد الراسخة مع الطموحات والرؤية المستقبلية.

وأضاف الموقع أنه من الصعب عدم الإعجاب بمدينة دبي في ظل طموحها الذي لا يتوقف، واستمرار تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية من الصعب أن تخرج إلى حيز التنفيذ في أماكن أخرى في العالم. وأضاف الموقع أن دبي نموذج لمجتمع يتوق إلى الأرقام القياسية، ما أدى إلى ميلاد أبراج وفنادق ومشروعات سياحية عملاقة وجزر صناعية هي الأكبر في العالم.

كما تحرص دبي على تبني أحدث التقنيات في العالم لجذب أسرع القطارات مثل الهايبرلوب والتاكسي الطائر إلى تشغيل إنسان آلي في الشرطة، وكلها انعكاسات لعقلية تستشرف المستقبل. وفي انتظار العديد من المشروعات العديدة في طريق استعدادها لاستضافة معرض إكسبو 2020، ومن الواضح أن إمارة دبي هي المسؤولة عن كتابة قصة نجاحها بكل براعة.