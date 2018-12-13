«أدنوك» تمنح عقود برمجيات محطات الغاز لثلاث شركات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقود برمجيات محطات الغاز لثلاث شركات، شملت الصين لهندسة خطوط أنابيب البترول، ونيستي جاكوبس الأميركية، وشركة أفنير للهندسة والاستشارات، ومقرها أبوظبي، وذلك وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر.

وتقوم شركة أدنوك بتنفيذ مشروع رقمي لتحسين العمليات الرقمية في العمليات الرئيسة في محطات الغاز التابعة لها في الرويس وحبشان من خلال تعيين 3 شركات هندسية لتنفيذ مشروع التعزيز الرقمي.

وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 30 مليون دولار ( نحو 110 ملايين درهم)، ولم تذكر المصادر قيمة كل من العقود الممنوحة لكل شركة من الشركات الثلاث، لكن قيمة العقود الثلاثة ليست متساوية.

وتشمل العقود تحسين الأداء الرقمي في عمليات محطات الغاز عن طريق توحيد منصة البرمجيات، كما يشمل العمل مسح المحطات بالليزر. وستقوم شركة أفنير بالعمل في مجمع الرويس، بينما تقوم الشركة الصينية والأميركية بالعمل في مرفق غاز حبشان، بحسب ما ذكرته المجلة.