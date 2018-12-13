معرض «ثقة» العقاري المصري ينطلق بإكسبو الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة- البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض «ثقة» العقاري المصري في مركز إكسبو للمعارض بالشارقة، والذي سيستمر حتى الأحد بمشاركة 23 شركة مصرية ضخمة تعرض مشاريع تجارية وسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، والصعيد المصري.

وقال محمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لـشركة «ثقة»، الذي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة «إيفنت غيت» الإماراتية، إن المعرض يستهدف جذب المصريين المقيمين بالإمارات، بالإضافة إلى المستثمرين الإماراتيين خصوصاً والخليجيين عموماً، الذين يرغبون في تملك الوحدات التجارية أو السكنية بمصر.

وتشمل الشركات المشاركة شركات صروح، وإدجي هولدنغ، وبوكا، وجبال، ولاميرادا بمشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل وجبال السخنة، بالإضافة إلى شركات الحمد، وعلمكو غروب، بمشاريع في حي التجمع بالقاهرة، وشركات لديها مشاريع متعددة مثل مايكرو كاسيل غروب التي تعرض مبادرة «بيتي بيتك».

ومشاريع بالساحل الشمالي، ومشروعاً زراعياً يتكون من فيلا وأرض مزروعة، وشركة فاليري بمدينة الإسكندرية، وشركة دوجا بمشاريع سكنية وتجارية في حي التجمع بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافي أن المعرض يسعى لتخطي حاجز المليار جنيه مصري من المبيعات، مشيرا إلى أن السوق العقاري المصري شهد انتعاشاً خلال 2018، مع توقعات باستمراره في 2019، بعد فترة الركود في العام 2017 بسبب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه المصري.

كما أدى طرح شهادات الفائدة البنكية المضاعفة في بعض البنوك الحكومية إلى توقف حركة الشراء، فاندفع المستهلكون إلى الادخار بدلاً من الإنفاق في العقار. واختلف الوضع حالياً بعد إلغاء هذه الشهادات.