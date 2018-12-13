313 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 313 مليون درهم، حيث تم تسجيل 189 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 48 مليون درهم و171 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 197 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 68 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 42 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 15 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 84 مليون درهم.