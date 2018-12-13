«يوي باث» تستضيف أول منتدى حول الأتمتة ومستقبل العمل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تستضيف اليوم شركة «يوي باث» UiPath، البارزة عالمياً في مجال برمجيات أتمتة العمليات الآلية، أول منتدى تقيمه في هذا المجال، وتتناول فيه حلول التحوّل الرقمي المدعومة بتقنيات الأتمتة الآلية والذكاء الاصطناعي.

ويجمع منتدى «يوي باث تجمعنا» الشرق الأوسط بين أكثر من 400 من العملاء والشركاء والخبراء وقادة الفكر في مجال الأتمتة، عارضاً خلاصات التجارب والمعارف وسارداً أنجح القصص المتخصصة التي يمكن الاستفادة منها بشدّة في تنفيذ مشاريع أتمتة العمليات الآلية.

وقال كولبريت سينغ، المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «يوي باث»، إن الشركات في الشرق الأوسط تستكشف وتستثمر في حلول أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي بهدف إيجاد مزايا تنافسية تجارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأضاف: «نعمل من خلال تأسيس حضور قوي لنا في المنطقة على جعل أنفسنا متاحين لخدمة القطاعات في الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى التعامل مع مختلف التوجهات، كما نلعب دوراً حيوياً في إعداد الجيل التالي من المطورين».

من جانبه، أكّد كاران ديكسيت نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «يوي باث»، أن «الثورة الرقمية مستمرة في التقدّم على قدم وساق، على مستوى العالم».