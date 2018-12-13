«كينجزبيري» البريطانية تطلق عملياتها في الإمارات ومنطقة الخليج

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة «كينجزبيري» البريطانية المزودة لحلول الإنتاج عملياتها في دولة الإمارات، وستقوم شركة كينجزبيري بعرض مختلف الآلات التي تشكل القطاعات الثلاثة لدى «كينجزبيري» وهي الآلات المنشورية الكبيرة، آلات الطحن والخراطة والجرش، بالإضافة إلى مواد التصنيع الإضافية التي سيتم عرضها للبيع في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت.

كما تستخدم الآلات الدقيقة لتصنيع المنتجات الخاصة بقطاعات الطيران والنقل والطب والصناعة والطاقة.

وقال ريتشارد كينجزبيري، المدير المنتدب: «يسعدنا التواجد والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وستمثل استراتيجيتنا في نقل النموذج التجاري نفسه الذي أثبت نجاحه الكبير لأكثر من 60 عاماً في المملكة المتحدة، إلى هذه الأسواق الجديدة.

ولقد كانت هذه الأسواق حتى اليوم هي الوحيدة التي تغطيها اتفاقيات الوكالة بيننا وبين الشركات المصنعة للأدوات الآلية التي نمثلها. وكل مُصنُع هو رائد في مجال صناعته، ما يعني قدرتنا على تزويد عملائنا بمنصات الإنتاج المثلى لمجموعة واسعة من الصناعات.

وتوفر الشركة خبرة تمتد لسنوات عديدة في مجال المعرفة والتخصص في تقديم الدعم على نطاق واسع.