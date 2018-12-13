«اقتصادية تنفيذي عجمان» تبحث آليات دعم مشاريع رواد الأعمال

المصدر: عجمان- وام

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان آليات دعم مشاريع رواد الأعمال وتوفير مظلة تقدم استشارات فنية وتدريب وتقييم وتسويق ومتابعة، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشباب وتحويلها إلى واقع قابل للتنفيذ، من خلال القدرات والكفاءات المتاحة وتحفيزهم وتشجيهم على بدء المشاريع الصغيرة المستدامة وذات الميزة التنافسية في مراحل إنتاجية مبكرة، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات والمساعدات الفنية والمعلومات والترويج لروح الريادة والإبداع بين الشباب.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية عشرة والختامية للجنة للعام 2018 برئاسة عبدالله المويجعي، التي تناولت أهم منجزات اللجنة خلال العام الجاري وأهم المواضيع المطروحة والتوصيات الخاصة بأعمالها.

حضر الجلسة أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج ومقرر اللجنة خولة الياسي.

واطلع الحضور-خلال الجلسة- على أهم المواضيع التي تم طرحها خلال العام 2018 والتقرير الختامي لأعمال اللجنة ودورها في تقديم التوصيات والدعم اللازم لنمو واستدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة وتعزيز تنافسية ومقومات عجمان محلياً ودولياً بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

تنسيق

وناقش أعضاء اللجنة أهمية متابعة تنسيق العمل مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للخروج بنتائج فعلية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة وتدعم بشكل مباشر رواد الأعمال والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة لا سيما أن حكومة عجمان تضع شباب ورواد الأعمال على رأس أولوياتها.

ونوه عبدالله المويجعي بجهود اللجنة ومساهمتها في نمو واستدامة القطاع الاقتصادي وتوفير الترابط بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيداً بتوصيات اللجنة والتي تصب بشكل مباشر في مسيرة التنمية.

جهود

اطلعت اللجنة على جهود مؤسسة المواصلات العامة في عجمان وخاصة الاستعداد للحدث العالمي إكسبو دبي 2020، وقدم أحمد صقر المطروشي مدير إدارة المواصلات العامة نبذة حول التحضيرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما قدم استعراضاً حول «مشروع المحطة الدولية»، الذي تنفذه المؤسسة والمتوقع الانتهاء منه خلال النصف الثاني من 2019 ليخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.