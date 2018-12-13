«هيويك الشرق الأوسط» تؤسس مكتباً لها في دبي لتعزيز تجربة العملاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «هيويك الشرق الأوسط لأنظمة الألمنيوم» (HUECK Middle East Aluminium Systems)، إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير أنظمة وحلول الألمنيوم، عن تأسيس مكتب جديد لها بدبي، في إطار مساعيها لتحسين تجربة العملاء وتعزيز ربحيتها، وترسيخ مكانة علامتها التجارية في دولة الإمارات وبقية دول منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال حفل عشاء رسمي، أقامته الشركة في «منتجع ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي» لشركائها الإقليميين. وتم تأسيس المكتب الرئيس للشركة في دبي بهدف تزويد مختلف المشاريع في المنطقة بالحلول الهندسية والتقنية وحلول سلسلة الإمداد عالية الجودة.

كما تلتزم «هيويك الشرق الأوسط» بالعمل على تطوير وتنمية القدرات، وتعزيز مخزونها من أنظمة الألمنيوم والمعدات والأكسسوارات، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وقال مضر المقداد، الشريك الإداري في «هيويك الشرق الأوسط»: «يشهد سوق دولة الإمارات النشط توسعاً مطرداً، وهو ما يتيح فرصاً جديدة لكل اللاعبين في مجال صناعة الألمنيوم كشركتنا. وسيعمل مكتبنا الجديد في دبي على سد الفجوة بين متطلبات العملاء واحتياجات السوق، ويتيح لنا مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في مختلف مجالات أنظمة الألمنيوم.

ونأمل من خلال افتتاح هذا المكتب أن نحقق نمواً بنسبة 100% في المنطقة خلال العام المقبل، وزيادة هذا النمو بنسبة 50% على أساس سنوي على مدى السنوات الثلاث المقبلة».

وقال توماس بولوني، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة هيويك» في ألمانيا: نقوم منذ أكثر من 50 عاماً بإنتاج الألمنيوم عالي الأداء من خلال المصهر الخاص بنا، وكذلك إنتاج قضبان الألمنيوم في مصنعنا المتطور، إضافة إلى مقاطع الألمنيوم للتطبيقات الصناعية والمعمارية.