مركز الأعمال النمساوي يحتفل بذكرى تأسيسه العاشرة في دبي

المصدر: دبي- البيان

احتفل مركز الأعمال النمساوي في دبي بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسه عبر إقامة حفل رائع ضمن إحدى أكثر الوجهات تميزاً في دبي. حيث أقيم الحفل في فندق «سويدن بيتش بالاس» على جزيرة السويد ضمن مشروع «ذا هارت أوف يوروب»؛ الذي يعد من أروع المواقع في مشروع الجزر الاصطناعية الفريد من نوعه عالمياً.

ويذكر أن مجموعة «كليندينست» النمساوية هي الجهة المطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» الرائع، ما يجعله مكاناً مثالياً للاحتفال بمختلف المناسبات النمساوية.

وقال ورنر بومجارتنر، رئيس مجلس إدارة المركز النمساوي للأعمال: «تتمتع النمسا بتاريخ طويل من الاستثمار في دولة الإمارات ، ويظهر احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيس المركز في دبي مستوى التفاني والالتزام طويل الأجل لاستقطاب ودعم الأفراد والشركات النمساوية للنجاح في الإمارات، ونتطلع قدماً إلى متابعة دعم الإمارات على النمو بدعم من الاستثمار النمساوي».