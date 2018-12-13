«كابيلاري» تعزز كفاءتها برئيس جديد في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كابيلاري تكنولوجيز»، المزوّد الرائد لحلول البرمجيات كخدمة SaaS ومقرها دبي، عن تعيين نيتن كوشل، في منصب الرئيس والمدير العام الجديد للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويحمل كوشل في جعبته خبرة تزيد على 20 عاماً في قيادة المشاريع التجارية ومبادرات تطوير القنوات لشركات عالمية مثل «ساب» و«أفايا».

وسيتولى كوشل في منصبه الجديد، مسؤولية إدارة استراتيجيات المبيعات وتطوير أعمال كابيلاري في المنطقة.

وقال أنيش ريدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«كابيلاري»: يسعدنا الترحيب بانضمام نيتن لفريق كابيلاري، حيث سيتولى تنفيذ خطط تنمية أعمال الشركة في الإمارات وبقية البلدان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك تركيا. يأتي هذا التعيين متماشياً مع استراتيجياتنا ورؤيتنا لتحقيق النمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة.