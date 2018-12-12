6 يناير آخر موعد لعروض توسّعات مطار آل مكتوم الدولي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

حددت شركة دبي لمشاريع الطيران آخر موعد لإغلاق مناقصة مشروع كونكورس 1 والمبنى الغربي في مطار آل مكتوم الدولي بتاريخ السادس من يناير المقبل، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وكانت شركات المقاولات مستعدة لتقديم عروضها في أول ديسمبر الجاري. وتشمل الشركات والمجموعات التي تتنافس على المشروع الذي يتكلف 10 مليارات درهم، اليك مع إيه إس جي سي، والنابودة للبناء، وأرابتيك للبناء، والمقاولون المتضامنون مع الربية للبناء، ودي بي بي للمقاولات مع تاف، وساليني إمبريجلو مع تريستار، وشابورجي بالونجي مع جولرماك.

ويعد هذا العقد الأكبر في توسعات مطار آل مكتوم الدولي، ويشتمل على بناء طابق تحت أرضي بمساحة 1.7 مليون متر مربع. وسيحتوي هذا الطابق على أنفاق لنقل الركاب وأنظمة نقل الأمتعة وشبكة طرق للخدمات الأرضية.